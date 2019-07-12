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Adana'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 05:55 | Son Güncelleme

Yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da üç katlı evin birinci katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde üç katlı evin birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle çıkamadıkları belirtilen üst kattakileri dışarı çıkarttı.

Daha sonra alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda dumandan etkilenen 3 kişiden biri Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Diğer 2 kişiye ise olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

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