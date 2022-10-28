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  4. Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Adana'da evde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

28.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye personeli, kurtardığı kişiye kendi oksijen maskesini taktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye Evleri Mahallesi'nde üç katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanan evde bir kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan evin balkonuna çıkarak yardım bekleyen kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen kişiye bir itfaiye personeli kendi oksijen maskesini verdi. Kurtarılan kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

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