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  4. Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

AA AA
25.10.2024 10:25
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 25 Temmuz'da tutuklanan G.A. ve Y.B.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 24 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda sanıkların, sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, televizyon ünitesinin çekmecesinde 58,48 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı, telefonlarında uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların yer aldığı aktarılan iddianamede, sanıklar G.A. ve Y.B.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu

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