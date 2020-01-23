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Adana'da evini ateşe verip polise direnen kişi, dumandan bayılınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 02:26 | Son Güncelleme

Adana'da evini ateşe verip polise direnen kişi, dumandan bayılınca yakalandı

Adana'da evini yaktıktan sonra polise karşı bıçakla direnen kişi, yoğun duman nedeniyle bayılınca kapıyı kırıp içeri giren ekipler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde bir kişinin oturduğu evi yaktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, elinde bıçakla bekleyen şüpheli Ahmet Ü'yü ikna etmeye çalıştı. Anlaşılamayan bir nedenle polislere bir süre direnen Ahmet Ü, aşırı dumandan etkilenince bayıldı. Polisler, bayıldığını fark ettikleri Ahmet Ü'yü kapıyı kırarak girdikleri evden çıkarttı.

Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Ü, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

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