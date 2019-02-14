HABER

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 23:14 | Son Güncelleme

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evinin girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişi, İbrahim Fikret Hakverdi'ye (59) evinin bulunduğu apartmanın girişinde tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyup olay yerine gidenler, Hakverdi'yi yerde yaralı halde buldu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday olduCHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday oldu
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ev silahlı saldırı yaralı

En Çok Okunan Haberler

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.