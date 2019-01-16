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Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 07:42 | Son Güncelleme

ADANA'da gece yarısı etkili olan yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskını yaşandı.

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da gece yarısı etkili olan yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskını yaşandı. Çok sayıda araç da yolda kaldı.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri ile Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ve içlerinde bulunanlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bazı vatandaşlar, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve ASKİ ekipleri, gelen ihbarları değerlendirirken, yağış da yer yer etkisini sürdürüyor.

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Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldıAdana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldıAdana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldıAdana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

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