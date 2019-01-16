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Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

HAYVANLAR TELEF OLDU Sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi’nde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğini su bastı.

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)

HAYVANLAR TELEF OLDU
Sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi’nde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğini su bastı. Havutlu'da 200 büyükbaşın bulunduğu çiftlikte, hayvanlar ahırlarda mahsur kaldı. Buzağılarının boğulma tehlikesi geçirdiğini söyleyen besiciler ise, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Yüreğir İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise, besicilerin yanına gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde izledi. Bingöl ayrıca, bir becinin traktörüne binerek, su altında kalan bir ahırı yerinde inceledi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferhat Bilmez, dün gece 23.30’da başlayan yağmurun sabaha kadar hız kesmeden devam etmesi nedeniyle ahırlarının sular altında kaldığını belirterek, "Baskınlar nedeniyle 21 hayvanımız telef oldu. Zararımız 25-30 bin TL civarında. Hayvanları kurtarabildiğimiz kadar kurtardık ama telef olanlara engel olamadık. Zararımızın karşılanması için devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.
MANTAR TESİSİNİ DE SU BASTI
Ferhat Bilmez’in istiridye mantarı üreten komşusu emekli polis memuru Tuncay Karaaslan ise tesisin komple su dolduğuna vurgu yaparak, "İçeride üretim beklediğimiz 10-15 tona yakın mantar kompostumuz vardı. Yeni üretim için hazırlık aşamasındaki tohumlarımız vardı. Hepsi sular altında kaldı. Yaklaşık bir TIR’a yakın da samanımız mahvoldu. Su baskınları nedeniyle 50 bin TL’ye yakın zararımız var" diye konuştu.

Nuri PİR - Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)

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