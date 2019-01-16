HABER

Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

HAYVANLAR TELEF OLDU Sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi?nde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğini su bastı.

HAYVANLAR TELEF OLDU
Sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi?nde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğini su bastı. Havutlu'da 200 büyükbaşın bulunduğu çiftlikte, hayvanlar ahırlarda mahsur kaldı. Buzağılarının boğulma tehlikesi geçirdiğini söyleyen besiciler ise, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Yüreğir İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise, besicilerin yanına gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde izledi. Bingöl ayrıca, bir becinin traktörüne binerek, su altında kalan bir ahırı yerinde inceledi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferhat Bilmez, dün gece 23.30?da başlayan yağmurun sabaha kadar hız kesmeden devam etmesi nedeniyle ahırlarının sular altında kaldığını belirterek, Baskınlar nedeniyle 21 hayvanımız telef oldu. Zararımız 25-30 bin TL civarında. Hayvanları kurtarabildiğimiz kadar kurtardık ama telef olanlara engel olamadık. Zararımızın karşılanması için devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz dedi.
MANTAR TESİSİNİ DE SU BASTI
Ferhat Bilmez?in istiridye mantarı üreten komşusu emekli polis memuru Tuncay Karaaslan ise tesisin komple su dolduğuna vurgu yaparak, İçeride üretim beklediğimiz 10-15 tona yakın mantar kompostumuz vardı. Yeni üretim için hazırlık aşamasındaki tohumlarımız vardı. Hepsi sular altında kaldı. Yaklaşık bir TIR?a yakın da samanımız mahvoldu. Su baskınları nedeniyle 50 bin TL?ye yakın zararımız var diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulunduKınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulundu
İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret ettiİmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezmeye gidiyorum diye çıktı geri dönmedi! 14 yerinden bıçaklanan kadın tanınmaz hale geldi

'Gezmeye gidiyorum' diye çıktı, eve cesedi geldi

Lösemi hastası Tayyip'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'dan telefon!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Panik anları! Parktaki oyuncaklar bir anda alev alınca...

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.