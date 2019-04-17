Adana'da evli çift köpek saldırısında yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, köpek saldırısı sonucu yaralanan evli çift hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Toros Mahallesi'nde Hıdır ve Türkan Oğuz, akraba ziyareti dönüşünde bir köpeğin saldırısına uğradı.

Oğuz çiftinin bağırma sesleri üzerine yetişen çevredekiler, çifti köpeğin saldırısından kurtardı.

Kol ve ayaklarından yaralanan çift, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şikayet üzerine mahalleye giden Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, köpeği hayvan barınağına götürdü.

