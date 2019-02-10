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Adana'da fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 01:25 | Son Güncelleme

Narenciye farikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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