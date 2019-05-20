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Adana'da fabrikadan kablo hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Bir tekstil fabrikasının trafosundan yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektrik kablolarını çaldıktan sonra kaçmak isterken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da, bir tekstil fabrikasının trafosundan elektrik kablolarını çaldıktan sonra kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık şüphelisi kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, burada kendilerini görünce uzaklaşmaya çalışan 2 kişinin içinde olduğu hafif ticari aracı durdurdu. Araç sürücüsü Selçuk S, taşkınlık çıkarıp polise mukavemette bulunması üzerine zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Araçta yapılan aramada bir tekstil fabrikasının trafosundan çalındığı ve değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlenen bakır kablolar bulundu.

Gözaltına alınan Selçuk S. ve yanındaki Nebi Y, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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