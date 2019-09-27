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Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin elektrik direğe çarpması sonucu 3 kişi sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Baüki Özbay’ın kullandığı 01 FC 644 plakalı fayans yüklü kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin elektrik direğe çarpması sonucu 3 kişi sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Baüki Özbay’ın kullandığı 01 FC 644 plakalı fayans yüklü kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü Baki Özbay, Mehmet Yıldırım, Sercan Esen sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Esat Esen, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölenlerin cesetleri hastane morguna konuldu.
Yaralı olarak kurtulan Esen, bir ses duyduğunu duvara ve elektrik direğine çarptıklarını sonrasında da ön camdan çıktığını anlattı.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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