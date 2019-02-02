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Adana’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Adana’da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı.

Adana’da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki bebeğin yaşadığı öğrenildi.
Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T.’nin kullandığı 01 ALS 01 yolcu otobüsü, önünde yöne değiştirmeye çalışan Necim Ayağ’ın kullandığı 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Necim Ayağ, Fidan Ayağ ve kızı Cemre’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç içerisinde bulunan Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan da Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne öldü karnındaki bebeği yaşıyor
Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ’ın hamile olduğu öğrenildi. Cesedi Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fidan Ayağ’ın karnındaki bebeğin yaşadığı tespit edildi. Yolcu otobüsü sürücüsü Hüseyin T. ise gözaltına alınarak Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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