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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 07:53 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonu

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