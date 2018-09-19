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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 9 ilde yapılan Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturmasında 7'si muvazzaf, 13 asker gözaltına alındı.

ADANA merkezli 9 ilde yapılan Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturmasında 7'si muvazzaf, 13 asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖPDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon düzenledi. Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de yapılan baskınlarda 7'si muvazzaf 13 asker yakalandı.
Gözalıtına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları cep telefonlarından örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' yüklemedikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklarını örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleride ortaya çıktı. Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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