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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

ADANA,'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, 1'i doktor, 2 kişi yakalandı.

Adana'da FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA,'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, 1'i doktor, 2 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), örgütün 'gaybubet' evinde saklandığı iddia edilen Abdülvaris A.'yı izlemeye aldı. Takip edildiğinden habersiz olan şüpheli, gittiği Çukurova Devlet Hastanesi'nin kafeteryasında buluştuğu biriyle yaklaşık olarak bir saat boyunca oturdu. Birbirlerine cep telefonlarını gösteren şüpheliler, daha sonra ayrıldı. Hastaneden çıkan Abdülvaris A., ekipler tarafından yakalandı. Bu sırada polis, Abdülvaris A.'ya birlikte oturduğu kişinin kim olduğunu sordu. Şüpheli ise sohbet ettiği kişinin orta okul arkadaşı, hastanede çalışanı doktor M.T. olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis, hastaneye girip M.T.'yi de yakaladı. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Doktor M.T., polisler kendisini gözaltına almadan cebindeki 3 bin doları hastane içindeki giyinme dolabının arkasına attığını söyledi. Bunun üzerine tekrar hastaneye giden polis, dolabın arkasına atılan parayı buldu. M.T., arkadaşının yakalandığını öğrenince korktuğunu söyledi. Daha sonra cebindeki 3 bin doların polislerin yanına gelme durumunda yanlış anlaşılabileceğinden endişe ettiği için dolabın arkasına attığını öne sürdü. Sorguya alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdülvaris A. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da FETÖ operasyonu

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