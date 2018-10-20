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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

ADANA'DA terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) ADANA'DA terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖPDY'ye ile bağlantılı kişilerin isimlerini belirlendi. Polis, Banka Asya'da hesapları bulunan şüphelilerin ankesörlü telefonla birbirleriyle irtibat kurduğunuda tespit etti. Adana merkezli İstanbul?da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, R.A.Y, M.T.D., V.Ö., H.B., A.K., İ.O. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı. Zanlılardan polis olan 2 kişinin meslekten ihraç edildiği, 2 kişinin polis öğrencisi olduğu, 3?ünün de askeri okulda öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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