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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Adana ve Manisa'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yine FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.'nin eşi Canan B.'nin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi yakalandı. Şüpheli Canan B.'nin ise eşinin adına kayıtlı telefondan 'ByLock' kullandığı saptandı. Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kadın tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca kent genelinde FETÖ'nün 3 gaybubet evine yaptığı baskında da 7 kişiyi yakaladı.

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Adana'da FETÖ operasyonu

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