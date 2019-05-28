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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 07:37 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonu

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