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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 08:08 | Son Güncelleme

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlelnen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adana'da FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlelnen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonu

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