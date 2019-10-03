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Adana'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.'nin 17-25 Aralık'tan sonra, terör örgütüne destek vermek amacıyla Bank Asya'ya 71 bin TL yatırdığı belirlendi.

Adana'da FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.'nin 17-25 Aralık'tan sonra, terör örgütüne destek vermek amacıyla Bank Asya'ya 71 bin TL yatırdığı belirlendi.
Hakkında başka bir FETÖ davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muttalip M., Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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