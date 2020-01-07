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  4. Adana’da FETÖ operasyonu

Adana’da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Adana merkezli 8 ilde FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen, askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana’da FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ilde FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen, askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 8 ilde 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri bugün şafak vakti 8 ilde 21 zanlıyı yakalamak için 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda Adana’da aralarında emniyet müdürlüğünün mahrem imamı olduğu öne sürülen F.M.D.’nin de olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Bu operasyonda gözaltı kararı verilen zanlıların FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülerek askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde oldukları iddia edildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da FETÖ operasyonu

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