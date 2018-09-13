Adana'da FETÖ operasyonu (2)

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin özel okul ve dershane öğrentmleri, öğrenciler ile özel sektör çalışanı olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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