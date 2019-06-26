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Adana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 08:20 | Son Güncelleme

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararıAdana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararıAdana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararıAdana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

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