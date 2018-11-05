HABER

Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda aralarında kapanan polis akademilerinden atılmış eski öğrencilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Dağlık arazide düşerek yaralanan çoban kurtarıldıDağlık arazide düşerek yaralanan çoban kurtarıldı
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltıAdana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu okulda adliye de var, cezaevi de!

Bu okulda adliye de var, cezaevi de!

2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?

2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.