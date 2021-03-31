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Adana’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

31.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda aralarında 2’si emniyet 1’i öğrenci evlerinden sorumlu mahrem imamlarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’ye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adana’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda aralarında 2’si emniyet 1’i öğrenci evlerinden sorumlu mahrem imamlarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ’ye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 eve tek tek giren polis 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılardan 2’sinin emniyet, 1’nin ise öğrenci evlerinin mahrem imamı olduğu öne sürüldü. Diğer iki zanlıdan birinin ise KHK ile kapatılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kurumlarda faaliyet gösterdiği, sosyal medya üzerinden terör örgütü lideri Fetullah Gülen’i ve diğer terör örgütü mensubu şahısları övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Zanlılardan birinin ise hakkında terör örgütüyle bağı olduğu yönünde daha önce gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin ifadesi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adana’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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