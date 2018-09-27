Adana'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA,'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 4'ü kadın, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri (KOM), terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adresleri tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler yaptıkları baskınlarda 4'ü kadın, 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler sorgularında, 'ByLock' programını dini sohbetler yapmak amacıyla kullandıklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, ardından mahkemeye sevk edildi.

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