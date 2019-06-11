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Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 07:08 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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