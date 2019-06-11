Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)

Adana'da FET\u00d6'n\u00fcn yeni e\u011fitim yap\u0131lanmas\u0131 iddialar\u0131na y\u00f6nelik soru\u015fturma kapsam\u0131nda operasyon yap\u0131ld\u0131. 56 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verilen operasyon kapsam\u0131nda \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.Sahilde korkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Y\u00fczlercesi bu halde bulundu\u00c7ok say\u0131da ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131!\u0130stanbul'da korkun\u00e7 kaza! 'Onu havada g\u00f6rd\u00fcm'
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