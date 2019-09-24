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Adana’da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 14 zanlıdan 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana’da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 14 zanlıdan 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 7 ilde şafak vakti 22 Eylül günü operasyon yaptı. Polis operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların, asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerden oluştuğu, bazılarında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu, bazılarının ise örgüte elaman kazandırdığı ve FETÖ üyesi oldukları ileri sürüldü.
Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 10 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

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