HABER

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

ADANA'da  terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest

ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen dijital veriler üzerine 5 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonda yaptı. Adreslere şafak baskınıyla giren polis, şüpheli 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin 6'sının kapatılan polis akademisinden, 3 kişinin ise askeri okuldan atıldığı saptandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Ölen çiftçi, şantaj sırasında kalp krizi geçirmişÖlen çiftçi, şantaj sırasında kalp krizi geçirmiş
Suçüstü yakalanan hırsız, korkudan kendi telefonunu da bıraktıSuçüstü yakalanan hırsız, korkudan kendi telefonunu da bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!

Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin gelecek yıl adresi belli oldu

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin gelecek yıl adresi belli oldu

Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.