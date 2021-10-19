YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

19.10.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Ö.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, Ö.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ö.B, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili yakalanan 86 zanlı adliyedeAdana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili yakalanan 86 zanlı adliyede

Adana Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:19

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.