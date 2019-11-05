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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmen çifte hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:56 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmen çifte hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 3 yıl 1 ay 15 gün, eşi ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Himmet T. ve eşi Mukaddes T. ile avukatları katıldı.

Sanık Himmet T, savunmasında önceki celselerde etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Mukaddes T, örgüt içerisinde yaşadıklarına ilişkin tüm bildiklerini anlattığını dile getirerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanıkların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmaları ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanıklar Himmet T'yi 3 yıl 1 ay 15 gün, Mukaddes T'yi ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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FETÖ/PDY terör örgütü hapis cezası karar mütalaa

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