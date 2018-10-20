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Adana'da FETÖ şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da FETÖ şüphelileri adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı kişilerin isimlerini belirlendi. Polis, Banka Asya'da hesapları bulunan şüphelilerin ankesörlü telefonla birbirleriyle irtibat kurduğunu da tespit etti. Adana merkezli İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, R.A.Y., M.T.D., V.Ö., H.B., A.K., İ.O. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı. Zanlılardan polis olan 2 kişinin meslekten ihraç edildiği, 2 kişinin polis öğrencisi olduğu, 3'ünün de askeri okulda öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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