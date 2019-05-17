Adana'da FETÖ şüphelisi 15 kişi adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 5'i kadın, 15 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adana merkezli, Gaziantep, Van, İzmir ve Bayburt'ta 15 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı saptanan ve aralarında 2 astsubay, 1 polis memuru, 1 infaz koruma memuru, 2 ihraç komiser, 1 ihraç subay ve 1 de 4'üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 5'i kadın 15 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 3 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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