HABER

Adana'da FETÖ şüphelisi 15 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 5'i kadın, 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 5'i kadın, 15 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adana merkezli, Gaziantep, Van, İzmir ve Bayburt'ta 15 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı saptanan ve aralarında 2 astsubay, 1 polis memuru, 1 infaz koruma memuru, 2 ihraç komiser, 1 ihraç subay ve 1 de 4'üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 5'i kadın 15 kişi sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 3 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Jandarma ekipleri kayıp Sezgin için seferber olduJandarma ekipleri kayıp Sezgin için seferber oldu
Kalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandıKalaşnikofla 2 kişiyi öldürmeye giderken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.