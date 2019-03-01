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Adana'da FETÖ'nün 3 mahrem imamı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Şüphelilerden birinin Çukurova Üniversitesinde araştırma görevlisi olduğu belirtildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve askerlerin mahrem imamları olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar arasında bulunan Y.D'nin, Çukurova Üniversitesi tekstil mühendisliği bölümünde 2013 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. ile diğer 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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