YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

15.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz F.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen F.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık F.Ç'nin itiraflarına yer verildi.

F.Ç, 2012 yılında örgüte ait dershanede öğretmen olarak işe başladığını belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"Dershane müdürü 'Ömer' kod adlı örgüt mensubuydu. Sohbet toplantılarını bu kişi organize ediyordu. Bu toplantılarda öğrencileri FETÖ'nün yayın organlarına abone yapmamızı ve örgütün yurtlarına yönlendirmemizi istiyorlardı. Ayrıca toplantılarda örgüt elebaşının videolarını izliyorduk. 17-25 Aralık sürecinde bize evimizi arabamızı satıp parayı da Bank Asya'ya yatırmamız talimatı verildi. Örgütün serrehberi tarafından biz ev ablalarına bizzat ilgilenmemiz için öğrenciler yönlendiriliyordu. Serrehberin talimatı üzerine sohbet toplantısı sırasında telefonuma FETÖ'nün gizli haberleşme programlarından Kakao Talk'ı yükledim."

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Yalnızlık demans riskini artırıyorYalnızlık demans riskini artırıyor
"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
12:58
İkindi
15:57
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Salı

Tufan Eczanesi
Seyhan
Ünsal Eczanesi
Seyhan
Zehra Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.