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Adana'da FETÖ'nün "il eğitim danışmanı"na 14 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ'nün "il eğitim danışmanı"na 14 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında örgütün ''il eğitim danışmanı'' olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Özyurt, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Özyurt, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üç ayrı telefondan örgütün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandığının tespit edildiğini ve ByLock üzerinden örgüt üyelerine yapılan operasyonlar ve soruşturmalar hususunda ne tür tedbirler alınacağına ilişkin bilgiler aktardığını belirtti.

Savcı, sanığın, örgüt üyelerine saklanmak için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi temin ettiğini ve FETÖ içerisinde ''İbrahim'' kod adını kullandığı hususları dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Özyurt, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Muzaffer Özyurt'u ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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