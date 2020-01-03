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  4. Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgecisi" hakim karşısında

Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgecisi" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:56 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgecisi" hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölgecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sibel E. ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk önce tanık olarak dinlenen H.Ö, Tokat'ta bulunduğu dönemde sanık Sibel E. ile tanıştığını söyledi.

Tokat'ta 2014-2015 yılları arasında FETÖ'nün bölge üniversite mesulü olarak faaliyet yürüttüğünü belirten tanık H.Ö, ''Ben bu örgütsel görevi yürütürken Sibel E. bizden sorumlu ablaydı. O dönem bizlere sohbet toplantısı düzenliyordu. Bu toplantılarda örgüt elebaşına ait kitaplar okunuyordu. Ben Tokat'tan ayrıldıktan sonra Sibel E. hangi örgütsel görevi yürüttü bilmiyorum.'' ifadesini kullandı.

Sanık Sibel E. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben sohbet hocalığı ve ablalık yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erteleme FETÖ/PDY davası savunma tanık beyanı

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