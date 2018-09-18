Adana'da FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında örgütün sözde ''dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.U. ve avukatı katıldı.

E.U. savunmasında, ByLock programını kullanmadığını öne sürerek, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

FETÖ/PDY ile bir ilgisinin bulunmadığını ve örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olmadığını iddia eden E.U. "Ben terör örgütü faaliyetine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgüt içerisinde aktif görev yürüttüğüne dair tanık beyanları ve örgütle iltisaklı kuruluşlarda kaydının bulunması, Bank Asya’da hesap hareketliliğinin tespit edilmesi, sanığın örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturma geçiren birçok şahısla HTS kaydının bulunması, ikametinde terör örgütü elebaşına ait kitapların ele geçirilmesini gerekçe göstererek, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.