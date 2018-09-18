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Adana'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün sözde "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında örgütün sözde ''dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.U. ve avukatı katıldı.

E.U. savunmasında, ByLock programını kullanmadığını öne sürerek, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

FETÖ/PDY ile bir ilgisinin bulunmadığını ve örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olmadığını iddia eden E.U. "Ben terör örgütü faaliyetine katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgüt içerisinde aktif görev yürüttüğüne dair tanık beyanları ve örgütle iltisaklı kuruluşlarda kaydının bulunması, Bank Asya’da hesap hareketliliğinin tespit edilmesi, sanığın örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturma geçiren birçok şahısla HTS kaydının bulunması, ikametinde terör örgütü elebaşına ait kitapların ele geçirilmesini gerekçe göstererek, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu öne sürülen tutuklu sanık E.U. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçılardan B.K, sanık E.U’nun kendisini sohbetlere götürdüğünü belirtmişti.

E.U’nun hem kendi üzerine kayıtlı telefon hattı hem de başka dava dosyasında işlem yapılan M.Ü'nün telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü çıktığı bildirilmişti.

İddianamede, E.U'nun örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu belirtilmişti.

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FETÖ/PDY davası mütalaa savunma tutuklu sanık

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