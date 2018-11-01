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Adana'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

Örgüt içerisinde "doktor" olarak anılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ekrem Sağlam'ın davasının görülmesine devam edildi

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içerisinde "doktor" olarak anılan ve hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekrem Sağlam, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sağlam, FETÖ üyesi olmadığını belirterek ''ByLock yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Sağlam'ın örgüt içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "doktor" olarak anılması, askeri yapılanmada yer alan örgüt üyelerinden sorumlu olması, "Enes" kod adını kullanması ve örgüte ait gaybubet evinde yakalanması dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığa esasa ilişkin savunma hazırlaması için süre verilmesine ve mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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