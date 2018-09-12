Adana'da FETÖ/PDY davasında tahliye

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve Avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztürk ile tutuksuz sanıklar A.K, A.A, A.K, E.K, E.E, O.Ö, R.A, Z.C.K. ve avukatları katıldı.
Sanık Kuseyri ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Kuseyri ifadesinde, tanık beyanlarında çelişkiler olduğunu ve FETÖ ile hiçbir irtibatının bulunmadığını öne sürdü.
FETÖ/PDY terör örgütü mensubu ya da finansörü olmadığını belirten sanık Kuseyri, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Sanık Öztürk ise hukuksuz hiçbir işleme imza atmadığını ve FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgisinin olmadığını iddia etti.
Dosyadaki tanık beyanlarının iftira ve ithamdan ibaret olduğunu savunan Öztürk, "Yaptığım tüm kamu görevlerinde hep kanunlara uydum. Satış işlemleri hukuka uygun bir şekilde şeffaf bir ortamda olmuştur. Dosya kapsamına gelen HTS raporlarında da görüleceği üzere FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarıyla bir görüşmem mevcut değildir. Herhangi bir kamu zararına sebebiyet vermedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek adli kontrollerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıklar yönünden bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olacağı dikkate alınarak mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesi hususunda mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de dosya kapsamına gelen bilirkişi raporuna göre iddianamede ileri sürüldüğünün aksine kamu zararının oluşmadığının tespit edilmesi ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şartıyla Alemdar Öztürk’ün tahliyesini, diğer tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Birleşmiş Milletler'den vahim açıklama: Şimdiye kadar görülmemiş göç dalgası!
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!
Sivas'ta korkutan görüntü!
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum