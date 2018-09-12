Adana'da FETÖ/PDY davasında tahliye

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve Avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztürk ile tutuksuz sanıklar A.K, A.A, A.K, E.K, E.E, O.Ö, R.A, Z.C.K. ve avukatları katıldı.

Sanık Kuseyri ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kuseyri ifadesinde, tanık beyanlarında çelişkiler olduğunu ve FETÖ ile hiçbir irtibatının bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY terör örgütü mensubu ya da finansörü olmadığını belirten sanık Kuseyri, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Öztürk ise hukuksuz hiçbir işleme imza atmadığını ve FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgisinin olmadığını iddia etti.

Dosyadaki tanık beyanlarının iftira ve ithamdan ibaret olduğunu savunan Öztürk, "Yaptığım tüm kamu görevlerinde hep kanunlara uydum. Satış işlemleri hukuka uygun bir şekilde şeffaf bir ortamda olmuştur. Dosya kapsamına gelen HTS raporlarında da görüleceği üzere FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarıyla bir görüşmem mevcut değildir. Herhangi bir kamu zararına sebebiyet vermedim. Pensilvanya'ya gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.