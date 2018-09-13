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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 08:04 | Son Güncelleme

Kentteki operasyon kapsamında biri kadın 9 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında özel okul ve dershane öğretmeni olanların yanı sıra öğrencilerinde bulunduğu 12 şüphelinin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, biri kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY operasyon

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