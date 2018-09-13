Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında özel okul ve dershane öğretmeni olanların yanı sıra öğrencilerinde bulunduğu 12 şüphelinin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, biri kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga
ABD korku içinde Florence kasırgasını bekliyor! 'Mike Tyson yumruğu gibi inecek!'
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum