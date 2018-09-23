Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarınca "gaybubet" olarak adlandırılan adreste saklandığı tespit edilen Abdülvaris A'yı takibe aldı.
Polis, Çukurova Devlet Hastanesi bahçesindeki kafede Abdülvaris A'nın yaklaşık 60 dakika sohbet ettiği doktor M.T'ye telefondan bir şeyler gösterdiğini tespit etti. Ekipler, Abdülvaris A. ve M.T'yi kafeden çıkarken gözaltına aldı.
M.T'nin, polise, Abdülvaris A'nın ortaokul arkadaşı olduğunu söylediği belirtildi.
Abdülvaris A. ise tanımadığını söylediği doktor M.T'nin yanına rahatsız olduğu için geldiğini belirttiği öğrenildi.
Polis, görüşme sırasında M.T'nin cebindeki 3 bin doları duvarın yanına attığını tespit etti.
Para olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından toplandı, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
M.T'nin, emniyette, polislerin FETÖ operasyonu düzenlediğini öğrenince korkarak cebindeki parayı attığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdülvaris A. tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, zanlıların gözaltına alınması kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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