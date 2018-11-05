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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, aralarında polis akademisinden atıldığı belirtilenlerin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.

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adana FETÖ/PDY operasyon

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