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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ operasyon

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