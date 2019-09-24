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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana'da operasyon düzenlendi.

Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ

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