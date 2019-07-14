HABER

Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da bombalama eylemine katılan savaş uçaklarına lojistik desteğin sağlandığı İncirlik Üssü’nün bulunduğu kent olan Adana’da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda 3 yıllık sürede gözaltına alınan aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheliden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Adana’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’da bombalama eylemine katılan savaş uçaklarına lojistik desteğin sağlandığı İncirlik Üssü’nün bulunduğu kent olan Adana’da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda 3 yıllık sürede gözaltına alınan aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheliden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Adana’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek’ ve ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (Darbe)’ suçlarından toplam 4 bin 734 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 291 şüphelinin ise halen firar olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerden 390’ının polis, 232’sinin asker, 91’inin ise hakim ve savcı, 822 tutuklunun ise diğer kurum çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar sonucunda, Adana’daki terör ihtisas mahkemelerine onlarca dava açıldı. Mahkemeler, yüzlerce sanık hakkında çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdi.

“Savaş hukukunda bile kabul edilemeyecek yöntemler kullandılar"
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk yargısının 15 Temmuz öncesi ve sonrasında bu kirli örgüte bulaşmamış fertleri aracılığıyla insan üstü bir çaba göstererek mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.
Terör örgütü FETÖ’nün, kendi insanlarına karşı savaş hukukunda bile kabul edilemeyecek yöntemler kullanmaktan çekinmeyen bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Yurdagül, “Anadolu’nun tertemiz insan kaynağını güya ulvi gerekçelerle devşirip, yine dini duygularını istismar ettiği milletimizin tertemiz alın teriyle kazandıklarını çalıp sistemi finanse ederek uluslararası güç odaklarının emrine sunulacak kirli bir yapı oluşturan ve gerçek yüzü 15 Temmuz hain darbe girişimi ile hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, sinsi bir şekilde, peygamber ocağı olarak bildiğimiz ordumuza yerleştirdiği elemanları vasıtası ile milletin canına, malına, namusuna, bağımsızlığına ve bölünmezliğine kastetmiştir” dedi.
Darbe girişiminin, tüm milli güçleri ile ayağa kalkan Türk milletinin cesareti ve engin sağ duyusu sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığını sözlerine ekleyen Yurdagül, “Uluslararası güç odaklarının ve yabancı istihbarat örgütlerinin kucağında olan silahlı terör örgütü FETÖ’ye karşı 15 Temmuz öncesi başlayan ve sonrasında da yoğun şekilde devam eden mücadele, suça bulaşmış her bir ferdi adalet önüne çıkarılıp hak ettiği cezayı alıncaya ve artık kirli ağlarına hiçbir Anadolu insanını düşüremeyecek düzeyde etkinliği kırılıncaya kadar devam edecektir” diye konuştu.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Omzunda papağanıyla ayakkabı tamir ediyorOmzunda papağanıyla ayakkabı tamir ediyor
S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü’ne indiS-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü’ne indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Adana'da kaçak içki operasyonu

Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi

Hatay'daki şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.