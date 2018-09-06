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Adana'da Film Festivali heyecanı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Adana Film Festivali', 22-30 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Adana'da Film Festivali heyecanı

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek 'Uluslararası Adana Film Festivali', 22-30 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
25.Uluslararası Adana Film Festivali, Cannes ve Kırmızı Lale (Rode Tulp) Film Festivali ile de iş birliği yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek festivalde, 5 ana kategoride ödüller dağıtılacak. Uluslararası Adana Film Festivali'nde bu yıl; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Adana Film Festivali'nde bu yıl 25'inci yıla özel ödüller de verilecek.
Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü her festivalin bir öncekinden daha kapsamlı olacağını belirterek "25'inci Adana Film Festivali inanıyorum ki bir öncekinden daha renkli ve etkili olacak. Adana Film Festivali hem Adana'mızın hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Festival içeriğinde 25'inci yıla özel ödül ve etkinlikler yer alacak" dedi.
YAŞAM BOYU BAŞARI VE ONUR ÖDÜLLERİ
25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yönetmen Şerif Gören'e, Onur Ödülleri ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a verilecek. Adana Film Festivali'nin 2017'de başlattığı Vizyon sahibi Yönetmen Ödülü bu yıl yönetmen Aleksey Fedorchenko'ya verilecek.
TOPLAM 900 BİN LİRA ÖDÜL
25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde daıtılacak ödüller ise şöyle;
En iyi film ödülü 350 bin lira, Yılmaz Güney ödülü 75 bin lira, Adana İzleyici Ödülü 25 bin lira, En iyi yönetmen ödülü 50 bin lira, En iyi kadın oyuncu ödülü 20 bin lira En iyi erkek oyuncu ödülü 20 bin lira, En iyi müzik ödülü 15 bin lira, En iyi görüntü yönetmeni ödülü 15 bin lira, En iyi sanat yönetmeni ödülü 10 bin lira, En iyi kurgu ödülü 10 bin lira, Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü 10 bin lira ve farklı kategorilerle birlikte toplamda 900 bin lira ödül dağıtılacak.
Ayrıca festival etkinliklerinde bu yıl Türk ve Dünya sinemasının en seçkin örnekleri ile Türk Dünyası Özel Gösterimleri Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Söyleşiler, sergiler, ödül törenleri ve konserler festival boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Adana'da Film Festivali heyecanıAdana'da Film Festivali heyecanıAdana'da Film Festivali heyecanıAdana'da Film Festivali heyecanı

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