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Adana'da firarilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 08:17 | Son Güncelleme

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kesilen para cezalarını yatırmayan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kesilen para cezalarını yatırmayan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 50 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan ve para cezalarını da yatırmayan 50 kişinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana'da firarilere operasyonAdana'da firarilere operasyon
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